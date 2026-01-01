Théâtre Dîner de condé Hampigny

Théâtre Dîner de condé

Salle des fêtes Hampigny Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 15:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

La Troupe de théâtre de Creney Guillemigelé vous présente une comédie contemporaine de Sandrine Campese Le Dîner de Condé. Une comédie historique drôle, rythmée, décalée qui nous plonge dans les coulisses de la grande cuisine française du XVIIème siècle et rend hommage au personnage de François Vatel, au destin exceptionnel !

Synopsis Le Grand Condé, tombé en disgrâce, espère regagner les faveurs de son cousin Louis XIV en le conviant, lui et sa cour, en son château de Chantilly pour trois jours de festivités. Deux mille couverts doivent être prêts en un temps record. Afin d’organiser cette somptueuse réception, Condé peut compter sur la crème des maîtres d’hôtel François Vatel. Mais ce dernier, flanqué d’une équipe incontrôlable, n’est pas au bout de ses surprises. Entre coups tordus et coups du sort, les préparatifs s’avèrent plus tumultueux que prévu… Le Grand Condé rentrera-t-il en grâce ? Vatel parviendra-t-il à relever le défi ? Et à quel prix ? .

Salle des fêtes Hampigny 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 97 09 mairie.hampigny@orange.fr

