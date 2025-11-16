Théâtre Dîner de cons Mutzig

dimanche 16 novembre 2025

Théâtre Dîner de cons

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Dimanche 2025-11-16 17:00:00

2025-11-16 18:15:00

2025-11-16

Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons.

Le principe est simple chaque participant amène un « con », et celui dont l’invité se distingue le plus est

déclaré vainqueur.

Ce soir Pierre est heureux, il pense avoir trouvé la perle rare François Pignon, comptable au ministère des

Finances, passionné de modèles réduits en allumettes.

Mais ce qu’il ignore, c’est que Pignon, prêt à tout pour rendre service, est un fieffé porteur de guigne passé

maître dans l’art de déclencher des catastrophes…

La rencontre entre deux destins qui n’auraient jamais dû se croiser… .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est

