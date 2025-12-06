Théâtre Diner de famille quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère
Théâtre Diner de famille
quai Sainte-Claire Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
La Divine Comédie interprètera Diner de famille , pièce de Joseph Gallet et Pascal Rocher joué par Ophélie Muret, Benjamin Noé et Etienne Clément-Demange.
quai Sainte-Claire Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 81 30 00
English :
La Divine Comédie will perform Diner de famille , a play by Joseph Gallet and Pascal Rocher starring Ophélie Muret, Benjamin Noé and Etienne Clément-Demange.
German :
La Divine Comédie interpretiert Diner de famille , ein Stück von Joseph Gallet und Pascal Rocher, gespielt von Ophelia Muret, Benjamin Noé und Etienne Clément-Demange.
Italiano :
La Divine Comédie metterà in scena Diner de famille , una commedia di Joseph Gallet e Pascal Rocher interpretata da: Ophélie Muret, Benjamin Noé e Etienne Clément-Demange.
Espanol :
La Divine Comédie representará Diner de famille , una obra de Joseph Gallet y Pascal Rocher protagonizada por Ophélie Muret, Benjamin Noé y Etienne Clément-Demange.
L'événement Théâtre Diner de famille Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-11-20