Théâtre Diogène, ma mère et l’ours blanc , cie Tourner la page Granville Granville

Granville Archipel Granville Manche

Début : 2025-11-04 20:30:00

fin : 2025-11-04 21:30:00

2025-11-04

Théâtre Tout public à partir de 15 ans.

Dolorès accumule, depuis des années, jusqu’à l’effondrement.

Il y a l’avant, l’après et le pendant.

Avant, quand son mari était encore là, quand son fils l’aidait pour la maison, pour les courses, pour… Quand est-ce qu’ils sont partis ? Pourquoi ? Elle n’arrive pas à s’en rappeler.

Il y a le pendant, c’est-à-dire, au moment de l’effondrement elle est dans sa cuisine ça elle s’en souvient, elle écoutait son jeu préféré à la radio et elle allait préparer du café, oui, sûrement du café… Soudain, il y a eu un grand bruit, comme un éboulement, ou un iceberg qui s’écroule dans l’océan glacé.

Et puis, il y a l’après. Lorsque les pompiers la retrouvent sous les décombres… Est-ce qu’elle est vivante ou morte ? C’est flou.

La pièce joue avec la temporalité, comme la maladie joue avec le cerveau de Dolorès.

Après, avant, pendant…

Les espaces se mélangent chambre, cuisine, banquise…

La radio lui pose des questions intimes, un ours traverse l’espace, un médecin la surveille, et Diogène s’invite pour la critiquer.

Dolorès aimerait bien qu’on la laisse tranquille. Son amoncellement devait la protéger du monde extérieur, mais le monde extérieur ne cesse de l’envahir et de la harceler. .

Granville Archipel Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

