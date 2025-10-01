Théâtre > Diogène, ma mère et l’ours blanc Saint-Lô

Saint-Lô

27 janvier 2026 20:30:00

Rendez-vous au théâtre de Saint-Lô le 27 janvier prochain pour le spectacle DIOGÈNE, MA MÈRE ET L’OURS BLANC.

CIE TOURNER LA PAGE.

Dolorès accumule, depuis des années, jusqu’à l’effondrement. Il y a l’avant, l’après et le pendant. Avant, quand son mari était encore là, quand son fils l’aidait pour la maison… Quand est-ce qu’ils sont partis ? Pourquoi ? Elle n’arrive pas à s’en rappeler. Il y a le pendant, au moment de l’effondrement elle est dans sa cuisine ça elle s’en souvient, elle écoutait son jeu préféré à la radio et elle allait préparer du café… Soudain, il y a eu un grand bruit, comme un éboulement, ou un iceberg qui s’écroule dans l’océan glacé. Et puis, il y a l’après. Lorsque les pompiers la retrouvent sous les décombres… C’est flou. La pièce joue avec la temporalité, comme la maladie joue avec le cerveau de Dolorès. La radio lui pose des questions intimes, un ours traverse l’espace, un médecin la surveille, et Diogène s’invite pour la critiquer. Dolorès aimerait bien qu’on la laisse tranquille. Son amoncellement devait la protéger du monde extérieur, mais le monde extérieur ne cesse de l’envahir et de la harceler. Dolores, ça veut dire Douleurs… Au pluriel. Ça serait bien de donner des noms qui soignent plutôt, ça serait bien d’y penser .

Dès 13 ans 20h30 Durée 1h. .

Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49

