Théâtre Salle de spectacle Diou

Salle de spectacle 3, place du Marché Diou Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Evènement organisé par le comité des fêtes.
Salle de spectacle 3, place du Marché Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 95 45
English :
Event organized by the Comité des fêtes.
L’événement Théâtre Diou a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire