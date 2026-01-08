Théâtre Salle de spectacle Diou

Théâtre

Salle de spectacle 3, place du Marché Diou Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Evènement organisé par le comité des fêtes.

.

Salle de spectacle 3, place du Marché Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 95 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Event organized by the Comité des fêtes.

L’événement Théâtre Diou a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire