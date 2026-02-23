Théâtre Salle de spectacle Diou
Théâtre Salle de spectacle Diou samedi 7 mars 2026.
Théâtre
Salle de spectacle 3 place du marché Diou Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Pièce de théâtre organisée par le comité des fêtes de Diou.
Buvette sur place.
.
Salle de spectacle 3 place du marché Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 95 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Play organized by the Diou festival committee.
Refreshments on site.
L’événement Théâtre Diou a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire