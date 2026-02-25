Théâtre Salle de spectacle Diou
Théâtre Salle de spectacle Diou samedi 28 mars 2026.
Théâtre
Salle de spectacle 3 place du Marché Diou Allier
Pièce de théâtre par des adhérents de l’association Grandir
Salle de spectacle 3 place du Marché Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 47 79 15 assograndir@gmail.com
English :
Play by members of the Grandir association
