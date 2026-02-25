Théâtre Salle de spectacle Diou

Théâtre

Salle de spectacle 3 place du Marché Diou Allier

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Pièce de théâtre par des adhérents de l’association Grandir

Salle de spectacle 3 place du Marché Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 47 79 15 assograndir@gmail.com

