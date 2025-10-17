Théâtre « Dis moi des mots d’amour » à Beaufort-en-Vallée Place Notre-Dame Beaufort-en-Anjou

Théâtre « Dis moi des mots d’amour » à Beaufort-en-Vallée Place Notre-Dame Beaufort-en-Anjou vendredi 17 octobre 2025.

Place Notre-Dame Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-10-17 16:00:00

fin : 2025-12-18

2025-10-17 2025-12-18

Théâtre « Dis moi des mots d’amour » à Beaufort-en-Vallée

Dis moi des mots d’amour par le Théâtre de la Jeune Plume

Un spectacle de slam, théâtre et déanse pour parler des affections de longue durée, de l’annonce à l’acceptation.

Les premiers signes, les examens, l’annonce, les traitements et les opérations, la perte de contrôle, les petites et les grandes victoires… chaque étape de la maladie chronique vécue pas à pas. Sans faux semblant mais avec vraie poésie. Des mots justes, des images fortes pour évoquer un sujet sensible. Convoquer l’énergie et la surprise pour susciter l’émotion et le désir d’y croire.

Tenus en haleine comme dans un match de foot…

Réservation souhaitée

A partir de 12 ans .

Place Notre-Dame Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 75 61 13 90 lestortuesblondes@gmail.com

English :

Dis moi des mots d?amour » theater in Beaufort-en-Vallée

German :

Theater « Dis moi des mots d’amour » in Beaufort-en-Vallée

Italiano :

Il teatro « Dis moi des mots d’amour » a Beaufort-en-Vallée

Espanol :

Teatro « Dis moi des mots d’amour » en Beaufort-en-Vallée

