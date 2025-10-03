Théâtre Dissonances sur un palier rue de l’église Hombourg-Haut

Dans le cadre du Festival du théâtre de la joie organisé par ACCES, la Compagnie « Théâtre des quipropos » présente « Dissonances sur un palier ».

Une comédie sentimentale piquante Elle est célibataire, indépendante et fière de l’être. Il est célibataire, jeune d’esprit à défaut d’être jeune tout court. Ils sont voisins de palier. Ils cachent tous les deux des blessures qui les empêchent de trouver l’amour avec un grand A, alors ils tentent de rencontrer l’âme sœur sur des sites de rencontre. Que vont -ils découvrir? Peut-on compter sur les algorithmes pour trouver l’amour ? Et surtout, faut-il en parler à son voisin? Mise en scène et interprétation Stéphanie GIMAY, Philippe SCHUBHAN.Tout public

English :

As part of the Festival du théâtre de la joie organized by ACCES, the Compagnie « Théâtre des quipropos » presents « Dissonances sur un palier ».

A spicy sentimental comedy: She’s single, independent and proud of it. He’s single, young at heart if not young at heart. They live next door to each other. They’re both hiding wounds that prevent them from finding love with a capital A, so they try to meet their soul mates on dating sites. What will they discover? Can you rely on algorithms to find love? And above all, should they tell their neighbors? Directed and performed by Stéphanie GIMAY and Philippe SCHUBHAN.

German :

Im Rahmen des von ACCES organisierten Festivals des Theaters der Freude präsentiert die Compagnie « Théâtre des quipropos » « Dissonanzen auf einem Treppenabsatz ».

Eine pikante Liebeskomödie Sie ist Single, unabhängig und stolz. Er ist Single, junggeblieben, wenn nicht sogar jung geblieben. Sie sind Nachbarn auf der Straße. Beide verbergen Verletzungen, die sie daran hindern, die Liebe mit einem großen A zu finden, also versuchen sie, ihre Seelenverwandten auf Dating-Websites zu finden. Was werden sie herausfinden? Kann man sich auf Algorithmen verlassen, um die Liebe zu finden? Und vor allem: Soll man seinem Nachbarn davon erzählen? Regie und Schauspiel: Stéphanie GIMAY, Philippe SCHUBHAN.

Italiano :

Nell’ambito del Festival du théâtre de la joie organizzato da ACCES, la Compagnie « Théâtre des quipropos » presenta « Dissonances sur un palier ».

Una commedia romantica e piccante: Lei è single, indipendente e orgogliosa di esserlo. Lui è single, giovane di cuore se non di testa. Vivono l’uno accanto all’altra. Entrambi nascondono ferite che impediscono loro di trovare l’amore con la A maiuscola, così cercano di incontrare la loro anima gemella sui siti di incontri. Cosa scopriranno? È possibile affidarsi agli algoritmi per trovare l’amore? E soprattutto, devono dirlo ai loro vicini? Diretto e interpretato da Stéphanie GIMAY e Philippe SCHUBHAN.

Espanol :

En el marco del Festival du théâtre de la joie organizado por ACCES, la Compagnie « Théâtre des quipropos » presenta « Dissonances sur un palier ».

Una comedia romántica picante: Ella es soltera, independiente y orgullosa de serlo. Él es soltero, joven de corazón si no joven de corazón. Viven uno al lado del otro. Ambos esconden heridas que les impiden encontrar el amor con mayúsculas, así que intentan conocer a sus almas gemelas en páginas web de citas. ¿Qué descubrirán? ¿Pueden confiar en los algoritmos para encontrar el amor? Y, sobre todo, ¿deberían contárselo a sus vecinos? Dirigida e interpretada por Stéphanie GIMAY y Philippe SCHUBHAN.

