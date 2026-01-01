Théâtre d’objet Coffre / L’Atelier des Arts Vivants L’Atelier des Arts Vivants Changé

Théâtre d’objet Coffre / L’Atelier des Arts Vivants

Théâtre d’objet

Le coffre objet un peu magique, promesse de mystères et d’émerveillement. Et pièce centrale d’une création jeune public qui ouvre grand les portes de l’imaginaire.

Sur scène, un amoncellement de coffres à jouets se met en mouvement. Les voici manipulés ou animés par une vie intérieure, univers en équilibre précaire qui se déplace de glissements en accidents. Mais quels secrets ces coffres ont-ils à nous révéler ?

S’adressant aux tout-petits, le collectif mayennais Label Brut nous entraîne aussi, de surprise en surprise, dans un voyage aux multiples facettes où se mêlent la musique et les mots, la marionnette et le théâtre d’objet. Au fil de l’histoire, les enfants quitteront leur position de spectateur pour découvrir l’envers du décor… et un nouveau monde enchanteur !

