Théâtre d’objet et Kamichibaï Terre ! Salle Edelweiss Bielle

Salle Edelweiss Allée des Platanes Bielle Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Gratuit
2025-11-26
fin : 2025-11-26
2025-11-26
0h30min de 3 à 8 ans. Cie Les Lubies. TERRE ! raconte l'histoire d'une bande de manchots qui se retrouvent soudainement à errer sur l'océan, accrochés à leur bloc de glace qui n'a rien trouvé de mieux que de se détacher du continent blanc. Voilà qui est contrariant ! Mais comme ils aiment à se répéter il n'y a pas de problème sans solution , il est donc évident qu'ils vont bientôt pouvoir poser pattes sur une nouvelle terre accueillante. Après tout, ça ne manque pas… Seulement voilà… À chaque fois, ça ne va pas ils ne sont pas roses, ne parlent pas couramment le paon et puis leurs hôtes s'inquiètent est-ce qu'on ne va pas manquer de place ? Est-ce qu'on aura assez à manger ? Est-ce qu'ils ne vont pas nous empêcher de dormir (parce que les manchots, c'est bruyant, non ?). Inscription conseillée auprès de l'Office de tourisme (places limitées).
+33 5 59 05 77 11 culture@cc-ossau.fr
