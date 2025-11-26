Théâtre d’objet et Kamichibaï Terre ! Salle Edelweiss Bielle

Salle Edelweiss Allée des Platanes Bielle Pyrénées-Atlantiques

0h30min de 3 à 8 ans. Cie Les Lubies. TERRE ! raconte l’histoire d’une bande de manchots qui se retrouvent soudainement à errer sur l’océan, accrochés à leur bloc de glace qui n’a rien trouvé de mieux que de se détacher du continent blanc. Voilà qui est contrariant ! Mais comme ils aiment à se répéter il n’y a pas de problème sans solution , il est donc évident qu’ils vont bientôt pouvoir poser pattes sur une nouvelle terre accueillante. Après tout, ça ne manque pas… Seulement voilà… À chaque fois, ça ne va pas ils ne sont pas roses, ne parlent pas couramment le paon et puis leurs hôtes s’inquiètent est-ce qu’on ne va pas manquer de place ? Est-ce qu’on aura assez à manger ? Est-ce qu’ils ne vont pas nous empêcher de dormir (parce que les manchots, c’est bruyant, non ?). Inscription conseillée auprès de l’Office de tourisme (places limitées). .

Salle Edelweiss Allée des Platanes Bielle 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 77 11 culture@cc-ossau.fr

