Théâtre d’objet Mises à l’index Argentré-du-Plessis

Théâtre d’objet Mises à l’index

Boulevard Sévigné Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Au Centre Culturel d’Argentré-du-Plessis, théâtre d’objet Mises à l’index de la Compagnie du 7ème tiroir, le samedi 11 avril 2026 à 11h.

C’est l’histoire de deux gamines, l’une grandit dans une caravane, l’autre dans un petit pavillon. Leur amitié va résonner dans le village et poser des questions sur les sentiments d’exil et d’appartenance. Des questions graves abordées avec humour, une galerie de personnages attachants et truculents, un regard acéré sur une situation banale, un appel à la tolérance. Mises à l’index est aussi tout simplement le récit d’une d’amitié. Comment cette amitié, ancrée dans l’enfance, va-t-elle influencer le destin des personnages ?

Tout public.

A partir de 6 ans.

Durée 55 minutes.

De 5 € à 13 €

Pour acheter ses places, trois possibilités

– À l’accueil de la mairie d’Argentré-du-Plessis aux horaires d’ouverture (chèque, espèces ou carte bancaire)

– Par internet, via le site de la commune (carte bancaire uniquement)

– Au Centre culturel, les soirs de spectacles (dans la limite des places disponibles, chèque, espèces ou carte bancaire). .

Boulevard Sévigné Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 18 20 13 22

