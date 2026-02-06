Théâtre d’objet musical Mira Mundi Cie Melodiam Vitae Courville-sur-Eure

Théâtre d’objet musical Mira Mundi Cie Melodiam Vitae

Rue Pannard Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 10:40:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Théâtre d’objet musical Mira Mundi Cie Melodiam Vitae, dans le cadre de la saison culturelle beauperchoise 2026.

Fresque vivante, Mira Mundi immerge tout-petits et grands dans une aventure sonore, graphique et poétique au sein d’un monde imaginaire pop-up qui naît et prend vie en temps réel.

Un musicien joueur en corps et un accessoiriste pêcheur de rêves, nous invitent à rencontrer nos âmes d’explorateurs dans une odyssée artistique miroir du langage de nos rêves, où l’absurde tutoie le sensible et la fantaisie.

Dans une ode à l’émerveillement, le public se laisse guider de surprises en découvertes, de transformations en magies, au coeur d’une traversée onirique ou le lambda devient extraordinaire.

Par la Compagnie Melodiam Vitae.

Petite enfance à partir de 6 mois jusqu’à 4 ans.

Durée 35 minutes 3 .

Rue Pannard Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 24 24 00

English :

Musical object theater: Mira Mundi Cie Melodiam Vitae, part of the 2026 Beauperchois cultural season.

