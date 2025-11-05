Théâtre d’objet Peau d’homme Evron Évron

Théâtre d’objet Peau d’homme

Evron Boulevard du Maréchal Juin Évron Mayenne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 20:30:00

fin : 2026-01-27 21:30:00

Date(s) :

2026-01-27

Et si une peau d’homme suffisait à renverser les règles du monde ?

Bianca est une jeune demoiselle de bonne famille. Ses parents lui ont trouvé un riche marchand du nom de Giovanni pour fiancé mais elle ne peut se résoudre à devoir épouser un homme dont elle ignore tout. C’est alors qu’un secret de famille, légué de femme en femme depuis des générations, va bouleverser sa vie… Une peau d’homme qui, si elle la revêt, lui permettra d’explorer le monde incognito !

Peau d’homme est une comédie sociale et fantastique au ton mordant, librement inspirée de la bande dessinée à succès du même nom. Une œuvre qui s’attaque aux normes de genre, aux valeurs morales et aux diktats sociaux.

Avec la Cie Salamandre. A partir de 9 ans. .

Evron Boulevard du Maréchal Juin Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 94 76 billetterie@coevrons.fr

English :

What if a man?s skin was enough to overturn the rules of the world?

German :

Was wäre, wenn eine Männerhaut ausreichen würde, um die Regeln der Welt auf den Kopf zu stellen?

Italiano :

E se bastasse la pelle di un uomo per rovesciare le regole del mondo?

Espanol :

¿Y si la piel de un hombre bastara para derribar las reglas del mundo?

L’événement Théâtre d’objet Peau d’homme Évron a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons