[Théâtre d’objets] A table ! · 1 soirée, 2 spectacles, 1 entracte sucré Salle polyvalente Landivy jeudi 27 novembre 2025.

Salle polyvalente 3 route de Louvigné Landivy Mayenne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2025-11-27 20:50:00

fin : 2025-11-27 22:20:00

2025-11-27

2 compagnies vous embarquent dans un voyage drôle et poétique

Septième édition de la tournée départementale À table ! où chacune des onze structures partenaires en ayenne, Sarthe et Maine-et-Loire vous ont concocté un menu avec une création commune, un entracte gourmand et une fin de soirée à la carte !

YSS [Création]

Collectif Aïe Aïe Aïe . 30 min

C’est l’histoire d’un marin taiseux qui a toujours rêvé de devenir astronaute. Alors il part… il part loin, il part vers le point le plus éloigné de toute présence humaine, il part vers le point Némo.

Sur scène, avec beaucoup de poésie, Célia Hue nous conte cette histoire. Marionnette à fils, film d’animation, théâtre d’objets, dispositif radiophonique… elle nous embarque habilement aux confins des mers, peut-être sur les traces de la ville engloutie d’Ys ? ou peut-être plutôt à bord de la station spatiale internationale ? Chacun choisira sa destination.

Entracte sucré offert

Plan B

Compagnie La Petite Hurlante . 30 min

Une course poursuite policière truffée de clins d’oeil cinématographiques. En un mot, Plan B est une histoire, sans mots dits, ni mots doux, truffée de non-dits, qui raconte tantôt à demi-mots, tantôt à mots couverts, la poursuite infernale de la lettre A que l’on suspecte du meurtre de la lettre E . L’inspecteur, en charge de l’enquête, ne semble pas avoir dit son dernier mot…*

* Attention, tout ceci est à prendre strictement au pied de la lettre.

Jeudi 27 novembre · 20h00

Landivy · Salle polyvalente

Durée 1h

Tout public (à partir de 8 ans)

Réservation au 02 43 08 47 47 ou sur www.bocage-mayennais.fr

Distribution

YSS

Conception, mise en scène Célia Hue

Regard extérieur Julien Mellano

Création musicale Ilia Osokin

Régie Anaïs Bernard

Avec le soutien Du département de la Mayenne, et les 11 partenaires du dispositif À table ! , coordonné par le Théâtre le Laval.

Plan B

Mise en scène Camille Geoffrion

Écriture, jeu et manipulation, construction Camille Geoffrion, Anna Luneau, Florian Miazga

Aide à la recherche plateau Delphine Buchwald

Création lumière Corentin Praud

Regard extérieur Cécile Givernet et Vincent Munsch .

Salle polyvalente 3 route de Louvigné Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 47 47

English :

2 companies take you on a funny and poetic journey

German :

2 Kompanien nehmen Sie mit auf eine lustige und poetische Reise

Italiano :

2 compagnie vi accompagnano in un viaggio divertente e poetico

Espanol :

2 compañías te llevan en un viaje divertido y poético

