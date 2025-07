THÉÂTRE D’OBJETS , ENTRACTE MUSICAL ET PROJECTION DE COURTS MÉTRAGES La Salvetat-sur-Agout

Place Montarnaud La Salvetat-sur-Agout

18 H 30

» Arbres modestes »

Théâtre d’objets CIE VOLPiNGX

Tout public durée 45 min

Entracte

Repas musical avec « LES FRANGiNS »

Assiette repas + dessert Flipo 8€

21H

Projection de courts métrages sur les arbres et l’écologie par le vidéophage

18h30

« Arbres Modestes »

Théâtre d’objets- Compagnie Volpinex

Équipés de combinaisons de travail et de matériel de bricolage, deux comédiens en pleine reconversion racontent l’apparition des premières formes de vie sur Terre premiers micro-organismes, espèces animales et végétales, apparition de l’humanité…

Durée 45 minutes

Tranche d’âge tout public à partir de 6 ans

Entracte:

Repas musical avec » Les Frangins »

Assiette repas + dessert Flipo 8e

21h

Projection de courts métrages sur les arbres et l’écologie

par le vidéophage Fabrice Godart

Tarifs 12€ pour les 2 spectacles (10€ adhérents)

Renseignements 06 83 00 56 53 Sans réservation

Prévoir une couverture, le temps peut se rafraîchir.

Repli à la salle des fêtes si mauvais temps. .

Place Montarnaud La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 83 00 56 53

English :

18 H 30

« Modest Trees

Object theater CIE VOLPiNGX

All audiences length 45 min

Intermission:

Musical meal with « LES FRANGiNS

Plate meal + dessert Flipo 8?

21H

Screening of short films on trees and ecology by vidéophage

German :

18 H 30

» Bescheidene Bäume »

Objekttheater CIE VOLPiNGX

Für alle Altersgruppen Dauer 45 Min

Pause:

Musikalisches Essen mit « LES FRANGiNS »

Teller Mahlzeit + Dessert Flipo 8?

21H

Vorführung von Kurzfilmen über Bäume und Ökologie durch den Videophage

Italiano :

18 H 30

« Alberi modesti

Teatro d’oggetti CIE VOLPiNGX

Per tutti i pubblici durata 45 min

Intervallo:

Cena musicale con « LES FRANGiNS

Pasto + dessert Flipo 8?

21H

Proiezione di cortometraggi sugli alberi e l’ecologia a cura di le vidéophage

Espanol :

18 H 30

« Árboles modestos

Teatro de objetos CIE VOLPiNGX

Todos los públicos duración 45 min

Intermedio:

Comida musical con « LES FRANGiNS

Comida + postre Flipo 8?

21H

Proyección de cortometrajes sobre árboles y ecología por le vidéophage

