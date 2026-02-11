Thêatre d’objets et de doigts Le dit du tout-petit Rue Pasteur Saint-Jean-en-Royans
Thêatre d’objets et de doigts Le dit du tout-petit Rue Pasteur Saint-Jean-en-Royans mercredi 25 mars 2026.
Thêatre d’objets et de doigts Le dit du tout-petit
Rue Pasteur Médiathèque de Saint Jean en Royans Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 16:30:00
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Le dit du Tout-Petit, c’est un spectacle dont on peut reconnaitre les objets familiers.
.
Rue Pasteur Médiathèque de Saint Jean en Royans Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 34 36 mediatheque.stjean@cc-royans-vercors.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le dit du Tout-Petit is a show in which familiar objects can be recognized.
L’événement Thêatre d’objets et de doigts Le dit du tout-petit Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme Vercors Drôme