Théâtre d’objets et marionnettes “Comment moi je” Théâtre municipal Coutances

Informations pratiques

Coutances

Théâtre d’objets et marionnettes “Comment moi je”

Théâtre municipal 2 Rue Milon Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 20:00:00

fin : 2026-10-14 20:55:00

Date(s) :

2026-10-14

“Comment moi je” – cie Les Oyates

Théâtre d’objets et marionnettes

Un pied de nez philosophique pour ceux qui pensent encore que les enfants ne savent pas réfléchir

Comment moi je commence par une naissance inattendue, un soir de neige, qui laisse une petite fille sans nom, toute emmêlée seule face à elle-même. Elle débarque dans l’existence sans rien connaître et cherche son chemin. De question en question, comme on sème des cailloux en forme de point d’interrogation, et surtout grâce à Jean-Pierre, un philosophe haut perché dans son arbre, elle trouve des réponses et apprend… Cette petite fille déroule le fil de son existence dans un parcours initiatique parsemé de clins d’œil symboliques à l’univers de contes connus de tous, de Blanche-Neige au Petit Poucet.

Une histoire, entre théâtre d’objets et marionnettes, construite autour d’un arbre à palabres, rempli de branches comme des fils à retordre, que l’on démêlerait pour apprendre à penser et à tenir debout. Sur scène, deux comédiennes, un musicien et un méli-mélo d’objets entraînent les spectateurs dans un voyage tendre et philosophique.

À partir de 5 ans / Jauge réduite – public sur scène

20h au théâtre municipal de Coutances.

Réservation obligatoire. .

Théâtre municipal 2 Rue Milon Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68 jslp@jazzsouslespommiers.com

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English : Théâtre d’objets et marionnettes “Comment moi je”

L’événement Théâtre d’objets et marionnettes “Comment moi je” Coutances a été mis à jour le 2026-09-08 par Coutances Tourisme