Théâtre d’objets Lilith Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost

Théâtre d’objets Lilith

Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06 21:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Par Coline Morel.

.

Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 32 88 79 89

English :

By Coline Morel.

L’événement Théâtre d’objets Lilith Argelès-Gazost a été mis à jour le 2025-12-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65