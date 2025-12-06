Théâtre d’objets Lilith Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost
Théâtre d’objets Lilith Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost samedi 6 décembre 2025.
Théâtre d’objets Lilith
Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 20:30:00
fin : 2025-12-06 21:30:00
Date(s) :
2025-12-06
Par Coline Morel.
.
Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 32 88 79 89
English :
By Coline Morel.
L’événement Théâtre d’objets Lilith Argelès-Gazost a été mis à jour le 2025-12-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65