THÉÂTRE D’OBJETS Ludilo

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 17:30:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28 2026-04-29

Bénédicte Gougeon — Cie le Mouton Carré

En avant les histoires !

Quel est le point commun entre le théâtre et l’enfance ? Le jeu, bien sûr ! Ce duo de comédiennes / marionnettistes place au cœur de sa création les plaisirs associés de l’imagination et de l’expérimentation et, dans un drôle de dispositif scénique circulaire au plus près du public, donne vie à des jouets. Tipi, plumes, personnages de bois, train électrique et animaux décalés : voici donc un western pour bébés (et enfants, au moins jusqu’à 5 ans !), semé de références malicieuses, d’astuces ludiques, et de suspens poétique. Du théâtre d’objets chorégraphié à l’esthétique ultra soignée, pour un spectacle pas si petit qu’il y paraît, en forme d’ode à ce qui rit, vole, vadrouille, invente : bref, à la liberté.

MARDI 28 AVRIL 2026 · 10H · SCOLAIRES

MARDI 28 AVRIL 2026 · 15H · SCOLAIRES

MARDI 28 AVRIL 2026 · 17H30

MERCREDI 29 AVRIL 2026 · 10H · SCOLAIRES

MERCREDI 29 AVRIL 2026 · 15H · SCOLAIRES

DÈS 18 MOIS

TARIF 1 · 5 À 20€

DURÉE · 35 MINUTES

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

Bénédicte Gougeon ? Cie le Mouton Carré

En avant les histoires!

What do theater and childhood have in common? Play, of course! This duo of actresses and puppeteers puts the combined pleasures of imagination and experimentation at the heart of their creation, and brings toys to life in an unusual circular stage set-up close to the audience. Tepees, feathers, wooden figures, electric trains and quirky animals: this is a western for babies (and children, at least up to 5 years of age!), full of mischievous references, playful tricks and poetic suspense. Choreographed object theater with ultra-polished aesthetics, for a show that’s not as small as it seems, in the form of an ode to what laughs, flies, mops, invents: in short, to freedom.

TUESDAY, APRIL 28, 2026 10 A.M. SCHOOLS

TUESDAY, APRIL 28, 2026 3PM SCHOOLS

TUESDAY APRIL 28, 2026 5:30PM

WEDNESDAY APRIL 29, 2026 10 A.M. SCHOOLS

WEDNESDAY APRIL 29, 2026 15H SCHOOLS

FROM 18 MONTHS

RATE 1 5 TO 20?

DURATION 35 MINUTES

BOOKING MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

RESERVATION PUBLIC

TUESDAY, SEPTEMBER 2

German :

Bénédicte Gougeon ? Cie le Mouton Carré

Auf zu den Geschichten!

Was haben das Theater und die Kindheit gemeinsam? Natürlich das Spiel! Dieses Duo aus Schauspielern und Puppenspielern stellt die Freuden der Fantasie und des Experimentierens in den Mittelpunkt seines Schaffens und erweckt in einem lustigen kreisförmigen Bühnenaufbau, der dem Publikum sehr nahe kommt, Spielzeug zum Leben. Tipi, Federn, Holzfiguren, eine elektrische Eisenbahn und schräge Tiere: Dies ist ein Western für Babys (und Kinder, mindestens bis 5 Jahre), der mit bösartigen Referenzen, spielerischen Tricks und poetischer Spannung gespickt ist. Ein choreographiertes Objekttheater mit sehr gepflegter Ästhetik für ein Stück, das nicht so klein ist, wie es scheint, in Form einer Ode an alles, was lacht, fliegt, wandert, erfindet: kurz gesagt, an die Freiheit.

DIENSTAG, 28. APRIL 2026 10 UHR SCHULKLASSEN

DIENSTAG, 28. APRIL 2026 15 UHR SCHULKLASSEN

DIENSTAG, 28. APRIL 2026 17.30 UHR

MITTWOCH, 29. APRIL 2026 10 UHR SCHULKLASSEN

MITTWOCH, 29. APRIL 2026 15H SCHULKLASSEN

ÜBER 18 MONATE

TARIF 1 5 BIS 20?

DAUER 35 MINUTEN

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT

DIENSTAG, 2. SEPTEMBER

Italiano :

Bénédicte Gougeon ? Cie le Mouton Carré

Ascoltiamo le storie!

Cosa hanno in comune il teatro e l’infanzia? Il gioco, naturalmente! Questo duo di attori e burattinai mette al centro del proprio lavoro il piacere combinato dell’immaginazione e della sperimentazione, dando vita ai giocattoli in un insolito allestimento circolare vicino al pubblico. Un teepee, piume, figure di legno, un trenino elettrico e animali stravaganti: è un western per neonati (e bambini, almeno fino ai 5 anni!), pieno di riferimenti maliziosi, trucchi giocosi e suspense poetica. Teatro d’oggetti coreografato con un’estetica curatissima, per uno spettacolo che non è così piccolo come sembra, sotto forma di un’ode a ciò che ride, vola, vaga, inventa: insomma, alla libertà.

MARTEDÌ 28 APRILE 2026 ORE 10 SCUOLE

MARTEDÌ 28 APRILE 2026 ORE 15 SCUOLE

MARTEDÌ 28 APRILE 2026 ORE 17.30

MERCOLEDÌ 29 APRILE 2026 ORE 10 SCUOLE

MERCOLEDÌ 29 APRILE 2026 ORE 15.00 SCUOLE

DA 18 MESI

TARIFFA 1 DA 5 A 20?

DURATA 35 MINUTI

PRENOTAZIONE MEMBRI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Espanol :

Bénédicte Gougeon ? Cie le Mouton Carré

¡Escuchemos las historias!

¿Qué tienen en común el teatro y la infancia? El juego, por supuesto Este dúo de actores y titiriteros pone en el centro de su trabajo los placeres combinados de la imaginación y la experimentación, dando vida a los juguetes en un insólito montaje escénico circular cerca del público. Un tipi, plumas, figuras de madera, un tren eléctrico y animales estrafalarios: es un western para bebés (y niños, ¡al menos hasta los 5 años!), lleno de referencias traviesas, trucos lúdicos y suspense poético. Teatro de objetos coreografiado con una estética ultrapulida, para un espectáculo que no es tan pequeño como parece, en forma de oda a lo que ríe, vuela, deambula, inventa: en definitiva, a la libertad.

MARTES 28 DE ABRIL DE 2026 10.00 H ESCUELAS

MARTES 28 ABRIL 2026 15H ESCUELAS

MARTES 28 DE ABRIL DE 2026 17.30 H

MIÉRCOLES 29 ABRIL 2026 10.00 H ESCUELAS

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL DE 2026 15.00 HORAS ESCUELAS

A PARTIR DE LOS 18 MESES

TARIFA 1 DE 5 A 20?

DURACIÓN 35 MINUTOS

RESERVA MIEMBROS

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

