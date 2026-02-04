Théâtre d’objets Making-of J’aime la chasse Cie PuceandPunez Salle des Aiguilles Lus-la-Croix-Haute

Théâtre d’objets Making-of J’aime la chasse Cie PuceandPunez

Salle des Aiguilles Rue du Pignet Lus-la-Croix-Haute Drôme

Début : 2026-03-22 11:30:00

fin : 2026-03-22 11:30:00

2026-03-22

La chasse ne laisse personne indifférent. Soit on la défend bec et ongles, soit on l’honnit. Existe-t-il un territoire de rencontre, une zone démilitarisée ?

Salle des Aiguilles Rue du Pignet Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Hunting leaves no one indifferent. Either we defend it tooth and nail, or we loathe it. Is there a meeting place, a demilitarized zone?

