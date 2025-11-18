Théâtre d’objets & marionnettes Coffre Théâtre Municipal de Coutances Coutances

Théâtre d’objets & marionnettes Coffre

Théâtre Municipal de Coutances 2 Rue Milon Coutances Manche

Début : 2026-01-21 18:00:00

fin : 2026-01-21 18:30:00

2026-01-21

Le metteur en scène et manipulateur Laurent Fraunié s’est demandé ce qu’il désirait profondément pour l’enfance aujourd’hui. Sa réponse un enfant tranquillisé avec un livre ouvert, au pied d’un arbre qui pousse. Un contrepied face aux flux d’images violentes et aux sur-sollicitations de notre monde actuel.

Il a pensé COFFRE comme un imagier jubilatoire et contemplatif pour répondre, de manière décroissante, avec des coffres en cartons et des matériaux recyclables ou recyclés, à un désir de douceur et d’émerveillement.

Le spectacle s’ouvre sur un grand coffre à jouets. D’autres coffres en sortent laissant apparaître un enfant marionnette. Il est absorbé par ses fouilles jusqu’à ce qu’un coffre en déséquilibre se renverse et laisse échapper avec fracas le trop plein de jouets qu’il contient. Alerté par le bruit, un homme arrive. Alors qu’ils commencent à ranger le bazar déployé, l’homme et l’enfant sont entraînés dans un voyage épique de coffre en coffre… .

Théâtre Municipal de Coutances 2 Rue Milon Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68 jslp@jazzsouslespommiers.com

