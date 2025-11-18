Théâtre d’objets, marionnettes et chanson Un beau jour Théâtre Municipal de Coutances Coutances

Théâtre d’objets, marionnettes et chanson Un beau jour

Théâtre Municipal de Coutances 2 Rue Milon Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31 21:30:00

Date(s) :

2026-01-31

À travers un répertoire de huit chansons et différentes formes théâtrales à la manière de courts-métrages marionnettiques, ce spectacle rend hommage à la femme et à l’artiste Barbara, figure si inspirante de l’émancipation féminine, et explore le potentiel émotionnel de son répertoire, quelle que soit l’époque où nous l’écoutons.

Un Beau jour est issu de la rencontre entre son univers et le langage propre à la Compagnie à un mélange de théâtres d’images, d’objets, de marionnettes, de corps, d’images projetées, d’ombres, de musique, pour évoquer le dévouement total au public et au métier d’artiste, la résilience, la liberté, la fantaisie et le rapport à l’amour propre, à Barbara, personnage aussi sombre que lumineux.

Puissante et intemporelle, l’oeuvre de Barbara renaît ici comme un objet poétique inclassable, plongeant le public dans une expérience intimiste au coeur de ses notes et de ses mots. C’est astucieux, inventif et drôle, un vrai régal !

Les 30 et 31 janvier. .

Théâtre Municipal de Coutances 2 Rue Milon Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68 jslp@jazzsouslespommiers.com

English : Théâtre d’objets, marionnettes et chanson Un beau jour

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre d’objets, marionnettes et chanson Un beau jour Coutances a été mis à jour le 2025-11-18 par Coutances Tourisme