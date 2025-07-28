THÉÂTRE D’OBJETS « UN OCÉAN D’AMOUR » par Cie La Salamandre

centre culturel rené d’anjou 5 Place Orgerie Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-04-13 15:00:00

fin : 2026-04-13 16:00:00

2026-04-13

Chaque matin, Monsieur part pêcher, mais ce jour-là c’est lui qui est pêché par un effrayant bateau-usine. Pendant ce temps, Madame attend. Convaincue que son homme est en vie, elle part à sa recherche ; c’est le début d’un périlleux chassé-croisé, sur un océan dans tous ses états. Une

histoire muette avec moult mouettes.

Un Océan d’amour , odyssée épique, poétique et marionnettique, est une adaptation à la scène de la BD de Grégory Panaccione et Wilfrid Lupano.

À PARTIR DE 7 ANS .

centre culturel rené d'anjou 5 Place Orgerie Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire

