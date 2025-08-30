Théâtre d’objets VIVA! Concourson- sur-Layon Doué-en-Anjou

Théâtre d’objets VIVA!

Concourson- sur-Layon 1 Rue nationale Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 20:30:00

fin : 2026-03-24 21:45:00

Date(s) :

2026-03-24

Voilà plus de 50 ans, dans un petit village de Castille, Pepe, mon grand-père, a tué Maria, ma grand-mère. Je l’ai appris bien des années plus tard, presque par hasard. Daniel Olmos

VIVA! est une histoire vraie.

Celle d’une famille espagnole traversée par la guerre civile et la dictature franquiste. VIVA! est le récit d’un tabou sociétal et familial. Sur le plateau, un bureau. Dans les tiroirs, des objets. Craie, rouleau de scotch, agrafeuse et taille-crayon… vont tenter de reconstituer l’Histoire. Sans jamais oublier le pouvoir salvateur de l’humour, VIVA! interroge la part de responsabilité collective tapie dans les actes individuels, la capacité d’une société à se réparer et à se transformer.

Alliant habillement des compétences techniques, des émotions intenses et un récit captivant, ce spectacle est une invitation à plonger dans un monde où la magie du théâtre d’objet opère à son apogée. France 3

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 24 mars 2026 de 20h30 à 21h45. .

+33 2 41 83 11 83

English :

« More than 50 years ago, in a small Castilian village, Pepe, my grandfather, killed Maria, my grandmother. I found out about it many years later, almost by chance Daniel Olmos

German :

« Vor über 50 Jahren hat Pepe, mein Großvater, in einem kleinen Dorf in Kastilien meine Großmutter Maria umgebracht. Ich erfuhr davon viele Jahre später, fast durch Zufall. » Daniel Olmos

Italiano :

« Più di 50 anni fa, in un piccolo villaggio della Castiglia, Pepe, mio nonno, uccise Maria, mia nonna. L’ho scoperto molti anni dopo, quasi per caso » Daniel Olmos

Espanol :

« Hace más de 50 años, en un pequeño pueblo de Castilla, Pepe, mi abuelo, mató a María, mi abuela. Lo descubrí muchos años después, casi por casualidad » Daniel Olmos

