Théâtre d’objets – VIVA ! Espace Benoîte Groult Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Théâtre d’objets – VIVA !

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Tous publics.

VIVA ! est une histoire vraie.

Celle d’une famille espagnole traversée par la guerre civile et la dictature franquiste.

VIVA ! est le récit d’un tabou sociétal et familial.

Sur le plateau, un bureau. Dans les tiroirs, des objets, Craie, rouleau de scotch, agrafeuse et taille-crayon… vont tenter de reconstituer l’Histoire.

Sans jamais oublier le pouvoir salvateur de l’humour, VIVA ! interroge la part de responsabilité collective tapie dans les actes individuels, la capacité d’une société à se réparer et à se transformer. .

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 37 44

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English :

L’événement Théâtre d’objets – VIVA ! Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS