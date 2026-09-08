Théâtre d’objets – VIVA ! Espace Benoîte Groult Quimperlé
samedi 10 octobre 2026 · Espace Benoîte Groult · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Théâtre d’objets – VIVA !
Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Tous publics.
VIVA ! est une histoire vraie.
Celle d’une famille espagnole traversée par la guerre civile et la dictature franquiste.
VIVA ! est le récit d’un tabou sociétal et familial.
Sur le plateau, un bureau. Dans les tiroirs, des objets, Craie, rouleau de scotch, agrafeuse et taille-crayon… vont tenter de reconstituer l’Histoire.
Sans jamais oublier le pouvoir salvateur de l’humour, VIVA ! interroge la part de responsabilité collective tapie dans les actes individuels, la capacité d’une société à se réparer et à se transformer. .
Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 37 44
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English :
L’événement Théâtre d’objets – VIVA ! Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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