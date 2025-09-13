Théâtre documentaire & d’objets Héroïnes Montreuil-Bellay

Théâtre documentaire & d’objets Héroïnes

Route de Méron Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 14 EUR

Découvert lors du festival du Chainon Manquant, ce spectacle de théâtre documentaire et d’objets est une pépite !

Héroïnes propose un voyage bouleversant du XXe siècle à nos jours, à travers le regard de ces héroïnes passées et présentes. Il pose la question de notre avenir commun en étant librement inspiré de paroles recueillies à la maison de retraite de Guémené-Penfao et auprès d’agricultrices du Pays de Redon, du Pays de Fougères et de La Nappe blanche de Françoise Legendre.

Venue donner une conférence sur la vie des femmes dans l’agriculture du XXe siècle à nos jours, l’artiste en scène, Cécile, cherche dans la vie des femmes agricultrices des réponses à ses questions dans la crise agricole actuelle, dans les voix des femmes qui ont travaillé la terre et dans son héritage familial. Par le truchement d’une nappe blanche transmise de femme en femme, Cécile découvre la vie des femmes agricultrices de sa famille…

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 20 janvier 2026 de 20h30 à 21h30. .

Route de Méron Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

Discovered at the Festival du Chainon Manquant, this documentary and object theater show is a nugget!

German :

Diese beim Festival du Chainon Manquant entdeckte Aufführung aus Dokumentartheater und Objekten ist ein Nugget!

Italiano :

Scoperto al festival Chainon Manquant, questo documentario e spettacolo di teatro d’oggetti è un vero gioiello!

Espanol :

Descubierto en el festival Chainon Manquant, este documental y espectáculo de teatro de objetos es una auténtica joya

