Théâtre documentaire « Noires mines Samir »

Début : 2025-11-04 20:00:00

fin : 2025-11-04 21:10:00

2025-11-04

À l’âge de 13 ans, j’ai commencé à aimer les mecs. Même quand je sniffais la colle, la colle à rustine, l’essence, le white spirit, tout ça. J’étais amoureux d’un mec de 12, 13 ans. Il avait mon âge, je l’aimais bien. Il s’appelait Mickaël. Je lui ai donné 21 francs, je l’ai embrassé. Je voulais aller plus loin mais il n’a pas voulu. Samir A. Noires mines Samir nous raconte la malédiction qui poursuit Samir, sixième enfant d’une famille d’immigrés algériens qui découvre l’amour et son homosexualité en même temps que la colle à rustine. À la veille de ses 50 ans, Samir est visité par les fantômes et les chansons de sa jeunesse perdue et se voit offrir une nouvelle adolescence. Cette pièce a été écrite à partir d’enregistrements sonores d’un patient de l’hôpital psychiatrique entre 2016 et 2019.

Durée 1h10 Tout public dès 13 ans Tarif 6€ à 8€ .

Salle Serge Reggiani 1 Rue Lucien Lavacry Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 55 31 culturel@ville-le-treport.fr

