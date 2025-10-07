THEATRE DOCUMENTAIRE « VEIL/BADINTER » Revel

THEATRE DOCUMENTAIRE « VEIL/BADINTER » Revel mardi 7 octobre 2025.

SALLE CLAUDE NOUGARO Revel Haute-Garonne

Début : 2025-10-07 21:00:00

fin : 2025-10-07

2025-10-07

Venez à cette soirée théâtre documentaire !

Théâtre documentaire « Veil / Badinter, ou de la conviction et du courage en politique » projeté à la Salle Claude Nougaro de Revel le mardi 7 octobre à 21h / Tout public dès 14 ans / Renseignements auprès de Véronique Diez à vr.diez@orange.fr / Tarif unique 10€. .

SALLE CLAUDE NOUGARO Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie vr.diez@orange.fr

