THEATRE DOCUMENTAIRE « VEIL/BADINTER »

SALLE CLAUDE NOUGARO Revel Haute-Garonne
Début : 2025-10-07 21:00:00
fin : 2025-10-07
2025-10-07
Venez à cette soirée théâtre documentaire !
Théâtre documentaire « Veil / Badinter, ou de la conviction et du courage en politique » projeté à la Salle Claude Nougaro de Revel le mardi 7 octobre à 21h / Tout public dès 14 ans / Renseignements auprès de Véronique Diez à vr.diez@orange.fr / Tarif unique 10€. .
SALLE CLAUDE NOUGARO Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie vr.diez@orange.fr
