THÉÂTRE DOCUMENTÉ ANCIENNE SALLE PAROISSIALE Aurignac

THÉÂTRE DOCUMENTÉ ANCIENNE SALLE PAROISSIALE Aurignac vendredi 10 octobre 2025.

THÉÂTRE DOCUMENTÉ

ANCIENNE SALLE PAROISSIALE 33 Boulevard Bertrand Adoue Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Dernière date de la saison 2025. Ce qu’il en coûte de la Cie Les Attracteurs Étranges, met en lumière les soignants. Un spectacle questionnant la santé publique et l’accompagnement du grand âge.

“ C’est quoi être infirmière ? “

C’est prendre soin. C’est placer l’humain au centre de la vie. Communiquer. Rassurer les gens. Affronter ses propres peurs. Celles des familles. C’est essentiellement de la gestion humaine. Ce sont des rapports entre deux personnes qui ne se connaissent pas mais qui vont partager des choses très privées. Des secrets.

Ce sont aussi des questionnements éthiques.

Basé sur des témoignages de terrain recueillis par l’autrice et interprète, le texte distille sa poésie, ses émotions et sa musicalité au fil d’un jeu physique, organique et à fleur de peau. Un spectacle nécessaire, humain, engagé.

Le spectacle sera suivi, pour ceux qui souhaitent rester, d’un temps d’échange avec la comédienne-autrice.

Tout public dès 13 ans.

Durée 1 heure

Réservation conseillée. 10 .

ANCIENNE SALLE PAROISSIALE 33 Boulevard Bertrand Adoue Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie culturepatrimoine@aurignac.fr

English :

Last date of the 2025 season. Ce qu’il en coûte by Cie Les Attracteurs Étranges, puts the spotlight on caregivers. A show questioning public health and support for the elderly.

German :

Letzter Termin der Spielzeit 2025. Ce qu’il en coûte von der Cie Les Attracteurs Étranges beleuchtet die Pflegekräfte. Eine Aufführung, die das öffentliche Gesundheitswesen und die Begleitung des hohen Alters in Frage stellt.

Italiano :

Ultimo appuntamento della stagione 2025. Ce qu’il en coûte della Cie Les Attracteurs Étranges, punta i riflettori sulle badanti. Uno spettacolo che si interroga sulla sanità pubblica e sul sostegno agli anziani.

Espanol :

Última cita de la temporada 2025. Ce qu’il en coûte , de la Cie Les Attracteurs Étranges, pone en el punto de mira a los cuidadores. Un espectáculo que cuestiona la salud pública y el apoyo a las personas mayores.

L’événement THÉÂTRE DOCUMENTÉ Aurignac a été mis à jour le 2025-10-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE