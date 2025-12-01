Théâtre Dolorosa Le Volcan Le Havre

Théâtre Dolorosa

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Trois anniversaires ratés

Marcial Di Fonzo Bo Le Quai CDN Angers Pays de la Loire

Variation à partir des Trois Sœurs de Tchekhov, le texte de l’autrice allemande Rebekka Kricheldorf transpose les motifs du dramaturge russe dans la société occidentale contemporaine où l’ennui, la désillusion et le mal de vivre règnent encore. Dans cette grande maison délabrée où cohabitent Irina, Macha, Olga et leur frère Andreï depuis la mort de leurs parents, les anniversaires se suivent, et s’ils ne se ressemblent pas, le temps semble figé dans une boucle temporelle qui ne passe pas. Chaque année, la fête est ratée, les conflits éclatent, l’existence est décevante, la vraie vie n’arrive pas à la cheville des rêves mais on continue à refaire le monde en philosophant. Dans un décor de salon bourgeois qui se vide au fur et à mesure, trois comédiennes électriques (Elsa Guedj, Marie-Sophie Ferdane et Camille Rutherford) donnent du souffle à cette sororité qui n’est pas sans heurts et sans cris.

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

