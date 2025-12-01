Théâtre, Dom Juan Théâtre Millandy Luçon

Théâtre, Dom Juan

Théâtre Millandy 9, rue de l’Hôtel de Ville Luçon Vendée

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Classique contemporain

Quand Molière côtoie le rap et la jeunesse…

Après Les Fourberies de Scapin et L’Avare, Dom Juan est la 3ème mise en scène d’un texte de Molière par Tigran Mekhitarian. Le texte original, toujours conservé et respecté, est projeté dans un univers au plateau qui l’inscrit dans les codes urbains du rap et du hip-hop. La musique, la danse, les expressions et les styles vestimentaires de notre époque deviennent l’écrin qui sublime le texte.

Mais la vraie modernité du travail de Tigran Mekhitarian réside dans sa capacité à traiter la langue de Molière avec la fougue et le flow du phrasé d’aujourd’hui.

L’impro, le rap et l’énergie d’une jeunesse française, qui trouve son identité dans des codes urbains, sont au cœur de la mise en scène.

Billetterie en ligne sur www.lucon.fr rubrique Se divertir

Tout public, à partir de 10 ans .

Théâtre Millandy 9, rue de l’Hôtel de Ville Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 16 79 reservations.theatre@lucon.fr

English :

Classic contemporary

L’événement Théâtre, Dom Juan Luçon a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud