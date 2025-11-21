Théâtre d’ombre et musique live, Les Somnambules cie les ombres portées La Loco Mézidon Vallée d’Auge

Théâtre d’ombre et musique live, Les Somnambules cie les ombres portées

La Loco 2 Rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge Calvados

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21 20:00:00

2025-11-21

Les Somnambules: Un Voyage dans une ville en mouvement.

Un vieux quartier promis à la démolition laisse place à une ville moderne déshumanisée. Au fil des nuits, quand la cité s’endort, des habitants rêvent. Leurs songes se répercutent sur la cité, l’animent et la métamorphosent en un lieu de tous les possibles.

« Les Somnambules » évoque avec ironie ces transformations contemporaines et esquisse une ville dont les contours sont redessonés par ses habitants.

Cette histoire est mise en scène dans une maquette spectaculaire animée par des jeux d’ombres et de lumières, terrain de jeu pour quatre marionnettistes et deux musiciens qui entrainent les spectateurs dans une magnifique rêverie sans paroles. .

La Loco 2 Rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie +33 2 31 42 68 54

English : Théâtre d’ombre et musique live, Les Somnambules cie les ombres portées

Les Somnambules: Un Voyage dans une ville en mouvement.

German : Théâtre d’ombre et musique live, Les Somnambules cie les ombres portées

Les Somnambules: Eine Reise durch eine Stadt in Bewegung.

Italiano :

Les Somnambules: un viaggio in una città in movimento.

Espanol :

Les Somnambules: Un viaje por una ciudad en movimiento.

