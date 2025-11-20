Théâtre d’ombre Le rossignol et l’empereur de Chine Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

Théâtre d’ombre Le rossignol et l’empereur de Chine

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : Jeudi 2025-11-20 19:00:00

2025-11-20

Théâtre d’ombre et instruments baroques.

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr

English :

Shadow theater and baroque instruments.

German :

Schattentheater und Barockinstrumente.

Italiano :

Teatro delle ombre e strumenti barocchi.

Espanol :

Teatro de sombras e instrumentos barrocos.

