Théâtre d’ombre les contes du hibou,le loup qui ne voulait pas dormir Base Nature Vercors Vassieux-en-Vercors
Théâtre d’ombre les contes du hibou,le loup qui ne voulait pas dormir Base Nature Vercors Vassieux-en-Vercors mardi 23 décembre 2025.
Théâtre d’ombre les contes du hibou,le loup qui ne voulait pas dormir
Base Nature Vercors 2350 route des granges Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
spectacle + goûter + une boisson
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 16:00:00
fin : 2025-12-23 17:00:00
Date(s) :
2025-12-23 2025-12-30
Théâtre d’ombre pour enfants.
Spectacle suivie d’un goûter .
Hibou qui sait tout doit endormir un jeune loup.
Pour cela, il va lui raconter la genèse du monde de la forêt et l’importance de la solidarité…
.
Base Nature Vercors 2350 route des granges Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 41 67 55 basenaturevercors@gmail.com
English :
Shadow theater for children.
Show followed by a snack.
The all-knowing Owl must put a young wolf to sleep.
To do so, he tells him about the genesis of the forest world and the importance of solidarity…
German :
Schattentheater für Kinder.
Aufführung mit anschließendem Imbiss .
Eule, die alles weiß, muss einen jungen Wolf zum Einschlafen bringen.
Dazu wird er ihm von der Entstehung der Waldwelt und der Bedeutung von Solidarität erzählen…
Italiano :
Teatro d’ombre per bambini.
Spettacolo seguito da una merenda.
Il gufo, che sa tutto, deve far addormentare un giovane lupo.
Per farlo, gli racconta come è nato il mondo della foresta e l’importanza della solidarietà…
Espanol :
Teatro de sombras para niños.
Espectáculo seguido de una merienda.
Búho, que lo sabe todo, tiene que dormir a un joven lobo.
Para ello, le cuenta cómo surgió el mundo del bosque y la importancia de la solidaridad…
L’événement Théâtre d’ombre les contes du hibou,le loup qui ne voulait pas dormir Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Vercors Drôme