Théâtre d’ombre les contes du hibou,le loup qui ne voulait pas dormir

Base Nature Vercors 2350 route des granges Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

spectacle + goûter + une boisson

Début : 2025-12-23 16:00:00

fin : 2025-12-23 17:00:00

2025-12-23 2025-12-30

Théâtre d’ombre pour enfants.

Spectacle suivie d’un goûter .

Hibou qui sait tout doit endormir un jeune loup.

Pour cela, il va lui raconter la genèse du monde de la forêt et l’importance de la solidarité…

Base Nature Vercors 2350 route des granges Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 41 67 55 basenaturevercors@gmail.com

English :

Shadow theater for children.

Show followed by a snack.

The all-knowing Owl must put a young wolf to sleep.

To do so, he tells him about the genesis of the forest world and the importance of solidarity…

German :

Schattentheater für Kinder.

Aufführung mit anschließendem Imbiss .

Eule, die alles weiß, muss einen jungen Wolf zum Einschlafen bringen.

Dazu wird er ihm von der Entstehung der Waldwelt und der Bedeutung von Solidarität erzählen…

Italiano :

Teatro d’ombre per bambini.

Spettacolo seguito da una merenda.

Il gufo, che sa tutto, deve far addormentare un giovane lupo.

Per farlo, gli racconta come è nato il mondo della foresta e l’importanza della solidarietà…

Espanol :

Teatro de sombras para niños.

Espectáculo seguido de una merienda.

Búho, que lo sabe todo, tiene que dormir a un joven lobo.

Para ello, le cuenta cómo surgió el mundo del bosque y la importancia de la solidaridad…

