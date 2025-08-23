Théâtre d’Ombres Aquïs, grain de maïs Village Bulan

Théâtre d’Ombres Aquïs, grain de maïs Village Bulan samedi 23 août 2025.

Théâtre d’Ombres Aquïs, grain de maïs

Village BULAN Bulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23 18:00:00

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-23

Avec notre nouvelle création nous souhaitons rendre un hommage aux peuples autochtones et à leur combat.

Aujourd’hui comme hier, malmenés par des politiques étrangères à leur culture, ils tentent de défendre leur droit leur étroite relation avec la terre, avec les diverses formes de vie et de transmettre l’idée que l’humanité n’est qu’une espèce parmi d’autres, invitée à partager la biodiversité de notre planète.

Nous raconterons comment, dans les Andes, une grand-mère Abuelita Carmen transmettra à sa petite fille Aqüiz des éléments de sa culture, pour mieux comprendre et aimer le monde qui l’entoure le tissage, la céramique, la culture des plantes, la danse, le chant.

Mise en scène Angie Roa et Laurent Bancarel

Jeu Angie Roa et Laurent Bancarel

Musique Jean Desaire .

Village BULAN Bulan 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 82 93 96 contact@figurtheatre.com

English :

With our new creation, we want to pay tribute to indigenous peoples and their struggle.

Today, as in the past, abused by policies alien to their culture, they are trying to defend their rights: their close relationship with the land, with the various forms of life, and to convey the idea that humanity is only one species among others, invited to share our planet?s biodiversity.

We tell the story of how, in the Andes, a grandmother named Abuelita Carmen passed on elements of her culture to her granddaughter Aqüiz, helping her to better understand and love the world around her: weaving, ceramics, plant cultivation, dance and song.

German :

Mit unserer neuen Kreation möchten wir den indigenen Völkern und ihrem Kampf Tribut zollen.

Damals wie heute versuchen sie, ihre Rechte zu verteidigen: ihre enge Beziehung zur Erde, zu den verschiedenen Lebensformen und die Idee, dass die Menschheit nur eine Art unter vielen ist, die eingeladen ist, die Biodiversität unseres Planeten zu teilen.

Wir erzählen, wie die Großmutter Abuelita Carmen in den Anden ihrer Enkelin Aqüiz Elemente ihrer Kultur vermittelt, damit sie die Welt um sich herum besser verstehen und lieben lernt: Weben, Keramik, Pflanzenzucht, Tanz und Gesang.

Italiano :

Con il nostro nuovo lavoro vogliamo rendere omaggio ai popoli indigeni e alla loro lotta.

Oggi, come in passato, maltrattati da politiche estranee alla loro cultura, cercano di difendere i loro diritti: il loro stretto rapporto con la terra, con le varie forme di vita, e di trasmettere l’idea che l’umanità è solo una specie tra le altre, invitata a condividere la biodiversità del nostro pianeta.

Raccontiamo la storia di come, sulle Ande, una nonna di nome Abuelita Carmen abbia trasmesso elementi della sua cultura alla nipote Aqüiz, affinché potesse comprendere e amare meglio il mondo che la circonda: tessitura, ceramica, coltivazione di piante, danza e canto.

Espanol :

Con nuestro nuevo trabajo queremos rendir homenaje a los pueblos indígenas y a su lucha.

Hoy, como ayer, maltratados por políticas ajenas a su cultura, intentan defender sus derechos: su estrecha relación con la tierra, con las distintas formas de vida, y transmitir la idea de que la humanidad es una especie entre otras, invitada a compartir la biodiversidad de nuestro planeta.

Contamos la historia de cómo, en los Andes, una abuela llamada Abuelita Carmen transmitió elementos de su cultura a su nieta Aqüiz, para que pudiera comprender y amar mejor el mundo que la rodeaba: el tejido, la cerámica, el cultivo de plantas, la danza y el canto.

L’événement Théâtre d’Ombres Aquïs, grain de maïs Bulan a été mis à jour le 2025-08-16 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65