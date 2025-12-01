Théâtre d’ombres : « C’est chouette ! » Bibliothèque Vaclav Havel Paris

Théâtre d’ombres : « C’est chouette ! » Bibliothèque Vaclav Havel Paris samedi 13 décembre 2025.

Un spectacle de théâtre d’ombres qui recherche la simplicité et l’épure, comme de la dentelle. La Compagnie Bloom recrée le merveilleux qui accompagne les rêves d’enfants, au travers de cette forme théâtrale qui joue des ombres, des lumières et des différentes couleurs.

Une histoire pour parler aux tout-petits, leur raconter une première sortie du nid, avec une pointe d’aventure et de découverte, un soupçon de frisson et de danger, un zeste d’amusement et de facéties. C’est surtout un récit qui évoque l’attachement et l’amour maternel, si importants dans les premiers mois de la vie. Une histoire qui rappelle que toute maman est unique et irremplaçable, qu’il faille traverser toute la forêt et rencontrer tous les autres pour se blottir sous son aile.

C’est l’histoire d’Emy, une petite chouette espiègle et douce comme un doudou, d’Irina, la sœur d’Emy, une fonceuse qui se sent pousser des ailes, et d’une maman chouette, aimante et coquette…

Le samedi 13 décembre 2025

de 10h30 à 11h30

gratuit Public enfants. A partir de 3 ans.

Bibliothèque Vaclav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-vaclav-havel-8693 +33140386540 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel