Théâtre d’Ombres Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

Médiathèque Pompidou 68 rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 10:30:00

2025-09-20

Tout public

Les réserves de la bibliothèque cachent des personnages incongrus sorcières,

loups, licornes, et même des samouraïs ! Mais ne vous en faites pas, tout est sous contrôle.

3 à 10 ans. Sur réservation. .

Médiathèque Pompidou 68 rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 95 32

