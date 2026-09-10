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Théâtre d’ombres & contes bretons Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes

vendredi 27 novembre 2026 · Bibliothèque Champs-Manceaux · Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Champs-Manceaux
Adresse
Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Théâtre d’ombres & contes bretons Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes Vendredi 27 novembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Spectacle

Une plongée dans la magie du théâtre d’ombres à travers une sélection de contes : Embarquez avec un jeune mousse breton en route vers l’Islande et suivez Pierre et Loup.
Un spectacle de la compagnie Le Théâtre des Ombres.
Familles à partir de 4 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-27T20:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-27T21:00:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90


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