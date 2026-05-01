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Théâtre d’ombres Place du Général de Gaulle Criel-sur-Mer

Théâtre d’ombres Place du Général de Gaulle Criel-sur-Mer mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Place du Général de Gaulle

Adresse : Médiathèque

Ville : 76910 Criel-sur-Mer

Département : Seine-Maritime

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Criel-sur-Mer

Théâtre d’ombres

Place du Général de Gaulle Médiathèque Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 15:30:00
fin : 2026-05-27 17:00:00

Date(s) :
2026-05-27

Représentation et atelier avec Aurianne Bourbonneux.
Durée 1h30 | De 8 à 10 ans | Sur inscription.   .

Place du Général de Gaulle Médiathèque Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 51 28  mediatheque@criel-sur-mer.fr

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English : Théâtre d’ombres

L’événement Théâtre d’ombres Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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