Théâtre d’ombres Place du Général de Gaulle Criel-sur-Mer
Théâtre d’ombres Place du Général de Gaulle Criel-sur-Mer mercredi 27 mai 2026.
Criel-sur-Mer
Théâtre d’ombres
Place du Général de Gaulle Médiathèque Criel-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 15:30:00
fin : 2026-05-27 17:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Représentation et atelier avec Aurianne Bourbonneux.
Durée 1h30 | De 8 à 10 ans | Sur inscription. .
Place du Général de Gaulle Médiathèque Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 51 28 mediatheque@criel-sur-mer.fr
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English : Théâtre d’ombres
L’événement Théâtre d’ombres Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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