Théâtre d’ombres et de lumières Cheminements

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif :

Date :

Le temps d’un bivouac, un randonneur prend peu à peu conscience de l’imperceptible mouvement du monde qui l’entoure.

Cheminements incarne le sillon de recherches progressives, lentes et régulières, par lequel l’équipe de FLOP continue d’explorer l’inépuisable puissance poétique de la lumière. À un moment où la technique permet d’approcher au plus près la réalité, ils tentent un contre-point en se concentrant sur la représentation par l’intention, la perception et le ressenti. La lumière, manipulée à vue, interroge les quelques objets présents; les matières et le corps donnent à voir le mystère du monde à partir de sa réalité même. À partir de peu, notre randonneur révèle l’invisibilité des choses et nous propose une immersion dans un paysage imaginaire, nourri de ses excursions.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 29 janvier 2026 de 14h30 à 15h25.

Vendredi 30 janvier 2026 de 14h30 à 15h25 et de 20h30 à 21h25. .

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 11 83

English :

During a bivouac, a hiker gradually becomes aware of the imperceptible movement of the world around him.

German :

Während eines Biwaks wird sich ein Wanderer allmählich der unmerklichen Bewegung der Welt um ihn herum bewusst.

Italiano :

Durante un bivacco, l’escursionista diventa gradualmente consapevole dell’impercettibile movimento del mondo che lo circonda.

Espanol :

Durante un vivac, un excursionista toma conciencia gradualmente del movimiento imperceptible del mundo que le rodea.

