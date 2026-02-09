Théâtre d’ombres et de matières

Saint-Loup-Lamairé

2026-02-21

2026-02-22

2026-02-21

Les Lubies Enfant d’éléphant, d’après Rudyard Kipling, est un spectacle familial, plein de fantaisie et de poésie qui raconte l’histoire d’un jeune éléphant à la curiosité débordante, entraîné dans une aventure drôle et initiatique. Une invitation au voyage et à l’émerveillement, à partager en famille, samedi 21 février à 20 h et dimanche 22 février à 14 h 30.

Rendez-vous à la salle multiculturelle, Place du marché à Saint-Loup-Lamairé. Gratuit. Réservations 05 86 30 10 61 ou à media-tech@saint-loup-lamaire.fr .

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 media-tech@saint-loup-lamaire.fr

