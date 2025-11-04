Théâtre d’ombres L’affaire Méchant Loup Lèves

Théâtre d’ombres L’affaire Méchant Loup

41 Rue de la Chacatière Lèves Eure-et-Loir

Tarif : 12 – 12 – EUR

Séances scolaires. C’est l’histoire d’un vieux loup, maigrichon et solitaire, qui vit tout en haut d’une montagne et n’aime rien d’autre que sa tranquillité. Malheureusement il se trouve que, de temps en temps, une chevrette saute la barrière de l’enclos de Monsieur Seguin pour venir l’embêter…

Blanchette, la bagarreuse, est l’une d’entre elles. Notre loup a beau demander grâce, supplier qu’on lui fiche la paix, elle ne veut rien entendre et n’a pas peur d’en découdre. Il aurait mieux valu pour ces deux-là ne jamais se croiser ! L’Affaire méchant loup est une réécriture savoureuse et poétique de La Chèvre de Monsieur Seguin d’Alphonse Daudet. Mêlant théâtre, musique et jeu d’ombres, le spectacle nous amène à réfléchir autour de nos préjugés, sur un ton d’humour et d’ironie, et nous invite à porter un regard critique sur nos idées reçues. Par La Compagnie Toda Via Teatro. Tout public à partir de 5 ans. 12 .

41 Rue de la Chacatière Lèves 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

School screenings. This is the story of a skinny, lonely old wolf who lives high up on a mountain and loves nothing more than his peace and quiet. Unfortunately, from time to time, a goat jumps over the fence of Monsieur Seguin?s enclosure to annoy him…

German :

Vorführungen für Schulen. Es ist die Geschichte eines alten, mageren und einsamen Wolfs, der auf einem Berg lebt und nichts als seine Ruhe liebt. Leider springt ab und zu ein Reh über den Zaun von Monsieur Seguins Gehege, um ihn zu ärgern…

Italiano :

Proiezioni per le scuole. Questa è la storia di un vecchio lupo magro e solitario che vive in cima a una montagna e non ama altro che la sua pace e la sua tranquillità. Purtroppo, di tanto in tanto, una capra scavalca la recinzione del recinto di Monsieur Seguin per infastidirlo…

Espanol :

Proyecciones escolares. Esta es la historia de un viejo lobo flaco y solitario que vive en la cima de una montaña y nada ama más que su paz y tranquilidad. Desgraciadamente, de vez en cuando, una cabra salta la valla del recinto de Monsieur Seguin para molestarlo…

