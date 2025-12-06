Théâtre d’ombres Le Rouge-gorge Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos
Théâtre d’ombres Le Rouge-gorge
Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
C’est le soir. Elle est chez elle. À la radio une question l’interpelle… Pourquoi le rouge gorge a la gorge rouge? Elle va tenter de répondre à la question… Peu à peu, elle va se laisser aller à rêver… Guidée par son imagination, elle commence à écrire l’histoire.
Il y a très longtemps… très très longtemps… un temps tellement lointain qu’à cette époque là les arbres gardaient leur feuillage en hiver…
Inspiré du conte oral Le sapin et le rouge-gorge , ce spectacle nous parle de solidarité et d’entraide. Il est aussi une invitation à explorer l’univers de la forêt, du rêve au travers de mots et de jeux d’ombres. Un moment rempli de douceur et de poésie.
Par le collectif Les Ruminantes.
Marionnettiste Fanny LUXE
Comédienne Malorie BAZIN
Musicienne Audrey GARESTE
RDV à 16h.
Dès 6 ans.
Durée 40 min
Réservation dès le 18 novembre. .
Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
