Théâtre d’ombres Le Rouge-gorge Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Théâtre d’ombres Le Rouge-gorge

Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

C’est le soir. Elle est chez elle. À la radio une question l’interpelle… Pourquoi le rouge gorge a la gorge rouge? Elle va tenter de répondre à la question… Peu à peu, elle va se laisser aller à rêver… Guidée par son imagination, elle commence à écrire l’histoire.

Il y a très longtemps… très très longtemps… un temps tellement lointain qu’à cette époque là les arbres gardaient leur feuillage en hiver…

Inspiré du conte oral Le sapin et le rouge-gorge , ce spectacle nous parle de solidarité et d’entraide. Il est aussi une invitation à explorer l’univers de la forêt, du rêve au travers de mots et de jeux d’ombres. Un moment rempli de douceur et de poésie.

Par le collectif Les Ruminantes.

Marionnettiste Fanny LUXE

Comédienne Malorie BAZIN

Musicienne Audrey GARESTE

RDV à 16h.

Dès 6 ans.

Durée 40 min

Réservation dès le 18 novembre. .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

English : Théâtre d’ombres Le Rouge-gorge

German : Théâtre d’ombres Le Rouge-gorge

Italiano :

Espanol : Théâtre d’ombres Le Rouge-gorge

L’événement Théâtre d’ombres Le Rouge-gorge Tarnos a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Seignanx