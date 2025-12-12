Théâtre d’Ombres LO CARNAVAL TRAD’ DE LAS BESTIAS Saint-Affrique

Théâtre d’Ombres LO CARNAVAL TRAD’ DE LAS BESTIAS

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Début : Samedi 2026-02-07

Un tourbillon d’ombres, d’animaux fantastiques et de musique pour redécouvrir le mythe de Jean de l’Ours.

Spectacle pour adultes et enfants.

Théâtre d’Ombre, Conte, Bestiaire Fantastique et Musique

Compagnie Les Fées du Az’art (Haute-Loire)

Lo Carnaval trad’ de las Bestias est un voyage théâtral et musical inspiré du cycle carnavalesque, du mythe de Jean de l’Ours et du célébrissime Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns. Le spectacle en réinvente les tableaux musicaux, explorant les thèmes de la transformation, du renouveau et du rapport entre l’instinct sauvage et l’humanité. L’histoire, le mythe né d’une femme et d’un ours, Jean grandit dans l’obscurité d’une grotte jusqu’à l’âge de sept ans. Réunissant toutes ses forces, il s’en échappe et se confronte au vaste monde, peuplé de rencontres initiatiques jusqu’au face-à-face avec la bête … 10 .

A whirlwind of shadows, fantastic animals and music to rediscover the myth of John the Bear.

