Théâtre d’Ombres LO CARNAVAL TRAD’ DE LAS BESTIAS Saint-Affrique
Théâtre d’Ombres LO CARNAVAL TRAD’ DE LAS BESTIAS Saint-Affrique samedi 7 février 2026.
Théâtre d’Ombres LO CARNAVAL TRAD’ DE LAS BESTIAS
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
prix par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Un tourbillon d’ombres, d’animaux fantastiques et de musique pour redécouvrir le mythe de Jean de l’Ours.
Spectacle pour adultes et enfants.
Théâtre d’Ombre, Conte, Bestiaire Fantastique et Musique
Compagnie Les Fées du Az’art (Haute-Loire)
Lo Carnaval trad’ de las Bestias est un voyage théâtral et musical inspiré du cycle carnavalesque, du mythe de Jean de l’Ours et du célébrissime Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns. Le spectacle en réinvente les tableaux musicaux, explorant les thèmes de la transformation, du renouveau et du rapport entre l’instinct sauvage et l’humanité. L’histoire, le mythe né d’une femme et d’un ours, Jean grandit dans l’obscurité d’une grotte jusqu’à l’âge de sept ans. Réunissant toutes ses forces, il s’en échappe et se confronte au vaste monde, peuplé de rencontres initiatiques jusqu’au face-à-face avec la bête … 10 .
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 4 67 58 30 19
English :
A whirlwind of shadows, fantastic animals and music to rediscover the myth of John the Bear.
L’événement Théâtre d’Ombres LO CARNAVAL TRAD’ DE LAS BESTIAS Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-12-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)