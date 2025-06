Théâtre d’ombres, marionnettes et lumières noires La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 11 juillet 2025 07:00

Aveyron

Théâtre d’ombres, marionnettes et lumières noires La Bastide l’Evêque LA Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron

Début : Vendredi 2025-07-11

fin : 2025-07-11

2025-07-11

Le Spectacle Immersion, c’est une Émission / Documentaire sur les Animaux les plus incroyables des fonds marins !

Un cabaret aquatique drôle, décalé, sauvage et mystérieux qui commence sur les bords des mers et qui se termine dans le monde profond des abysses. Du Théâtre d’Ombres, des Lumières Noires, des Marionnettes et tout ça en Musique !

Ouverture des portes à 19h avec petit Miam-miam et Glouglou sur place. .

LA Bastide l’Evêque

Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 45 01 49 19 ciecharabia@gmail.com

English :

The Immersion Show is a program/documentary about the most incredible animals on the seabed!

German :

Die Immersion Show ist eine Sendung / Dokumentation über die erstaunlichsten Tiere der Tiefsee!

Italiano :

Immersion Show è un programma/documentario sugli animali più incredibili dei fondali marini!

Espanol :

El Show de Inmersión es un programa/documental sobre los animales más increíbles de los fondos marinos

