Théâtre d’ombres végétal Espace culturel du Pays de Nay Nay

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Viens créer ta propre forêt enchantée et donner vie aux plantes et aux animaux grâce aux ombres ! Dans cet atelier, tu fabriques des silhouettes, les mets en scène et observes comment elles racontent des histoires mystérieuses et colorées.
Pour enfants dès 8 ans Durée 1h30 Sur inscription .
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr
