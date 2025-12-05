Théâtre d’ombres végétal Espace culturel du Pays de Nay Nay

Théâtre d’ombres végétal

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Viens créer ta propre forêt enchantée et donner vie aux plantes et aux animaux grâce aux ombres ! Dans cet atelier, tu fabriques des silhouettes, les mets en scène et observes comment elles racontent des histoires mystérieuses et colorées.

Pour enfants dès 8 ans Durée 1h30 Sur inscription .

+33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

