Théâtre Salle des fêtes Dompierre-les-Ormes
Théâtre Salle des fêtes Dompierre-les-Ormes samedi 21 mars 2026.
Théâtre
Salle des fêtes Lieu-dit Les Meuniers Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 15:00:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-21 2026-03-22
La troupe Domna-Petra du foyer rural de Dompierre-les-Ormes vous propose deux représentations théâtrales si c’était à refaire . Une comédie de Laurent RUQUIER. .
Salle des fêtes Lieu-dit Les Meuniers Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté suzcharnay@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre
L’événement Théâtre Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-02-13 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III