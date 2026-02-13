Théâtre Salle des fêtes Dompierre-les-Ormes

Théâtre

Salle des fêtes Lieu-dit Les Meuniers Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Début : 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-03-22

2026-03-21 2026-03-22

La troupe Domna-Petra du foyer rural de Dompierre-les-Ormes vous propose deux représentations théâtrales si c’était à refaire . Une comédie de Laurent RUQUIER. .

Salle des fêtes Lieu-dit Les Meuniers Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté suzcharnay@orange.fr

