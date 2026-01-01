Théâtre Le Bourg Dompierre-sur-Besbre
Théâtre Le Bourg Dompierre-sur-Besbre dimanche 25 janvier 2026.
Théâtre
Le Bourg Association Cistudes & Compagnie Dompierre-sur-Besbre Allier
Début : 2026-01-25 15:00:00
fin : 2026-01-25
2026-01-25
La compagnie Quand les pierres parlent… , compagnie professionnelle implantée depuis 2007 dans les Combrailles, vous propose sa nouvelle comédie, La Brigade des Joyeux Farceurs Pliés de Rire .
Le Bourg Association Cistudes & Compagnie Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 62 81 cistudesetcompagnie@gmail.com
