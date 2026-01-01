Théâtre Le Bourg Dompierre-sur-Besbre

Théâtre

Début : 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

La compagnie Quand les pierres parlent… , compagnie professionnelle implantée depuis 2007 dans les Combrailles, vous propose sa nouvelle comédie, La Brigade des Joyeux Farceurs Pliés de Rire .

Le Bourg Association Cistudes & Compagnie Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 62 81 cistudesetcompagnie@gmail.com

Quand les pierres parlent… , a professional company based in the Combrailles since 2007, presents its new comedy, La Brigade des Joyeux Farceurs Pliés de Rire .

L’événement Théâtre Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire